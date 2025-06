Il 63enne scomparso dopo un malore in vacanza a Lampedusa

Un malore improvviso mentre era in vacanza all’isola di Lampedusa. Ogni soccorso è stato purtroppo inutile per Edmondo "Eddy" Salardi, 63 anni, in passato impiegato alla Cantina Sociale di Gualtieri, ma conosciuto anche per il suo grande impegno nel campo della disabilità e come donatore dell’Avis. Il mondo del volontariato locale manifesta profondo cordoglio alla moglie Anna Rovesti, alla figlia Alice, alla madre e agli altri parenti di Eddy. Nella notte era atteso l’arrivo del feretro al porto di Livorno, prima del trasferimento a Guastalla, dove si svolgeranno i funerali: domani o più probabilmente sabato, nella basilica di Pieve. Profondo dolore è stato espresso anche dalla Cantina sociale di Gualtieri e dal Centro per disabili Colibrì di Novellara, a cui Salardi era molto legato.

a.le.