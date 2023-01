"Il 7 gennaio si celebra la bandiera di tutti. Sbagliato parlare di fascismo e partigiani"

(Segue dalla prima) quasi a voler rimarcare le distanze dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il quale sosteneva che sono più le cose che ci uniscono nel nostro Paese, come popolo, che quelle che ci dividono. Ma questo è il pensiero del politico del Pd reggiano che ha infarcito il suo lungo intervento di tristi ricordi del passato, riaprendo ferite mai cicatrizzate, ribadendo con forza il pensiero unico di un sistema di potere che da 70 anni senza interruzioni governa Reggio. A ciò si aggiunga che il discorso del Presidente Zanni più che soffermarsi sul tema della ricorrenza odierna e dei suoi celebrativi valori di unità, si è focalizzato sui vari e superati simboli di una politica divisiva ormai fuori tempo, ma tanto cara in tale territorio. La lotta partigiana, il fascismo come pericolo per la moderna democrazia sono stati i temi esposti e non la solidarietà, l’unità e l’indivisibilità del Tricolore. Viene da chiedersi se il discorso del Presidente Zanni non sia stato scritto in anticipo per festeggiare il 25 aprile prossimo, riaffermando il leitmotiv di una certa sinistra che canta “bella ciao”. Oggi, però, si festeggiava una ricorrenza nazionale e non di parte, accompagnata da un solo motivo musicale.(...)

Viene da chiedersi se in tali ricorrenze celebrative per tutti gli Italiani, in cui la moltitudine degli esponenti politici inneggia all’unità della Bandiera, simbolo di comune sentire di un popolo, sia così indispensabile rievocare motivi del passato per rimarcare una certa lettura della storia ed ergersi a paladini del bene e unici custodi dei valori del Tricolore.

Una lettura non solo modesta ma persino poco coerente con i principi democratici che vedono nei simboli come la bandiera nazionale quei valori di cui ciascuna forza politica deve essere garante verso il popolo che rappresenta, soprattutto se chi sta governando è stato legittimamente eletto.

Viene il sospetto che il vento che recentemente non soffia a favore degli esponenti del potere locale stia spingendo a rievocare temi del passato per chiamare alle armi i sostenitori più radicali: un segno di debolezza, di scarsità di idee e soluzioni su cui andare a guadagnare un consenso che sembra dirigersi in altre direzioni.

Gianluca Tortora, presidente Circolo Culturale “G. Gentile”, Fratelli d’Italia