Il 9 maggio solo la guardia medica

Il 9 maggio sarà operativa la guardia medica straordinaria a Castellarano e Baiso. Martedì, dalle 14 alle 20, in sostituzione della normale attività dei medici di medicina generale e anche dei pediatri di libera scelta, sarà infatti attivato un turno di guardia medica straordinaria nelle sedi di Castellarano-Baiso per consentire ai professionisti di partecipare a un incontro del nucleo di cure primarie. L’Ausl di Reggio in una nota ha inoltre ricordato che per richiedere il servizio di guardia medica occorre chiamare direttamente il numero verde al numero telefonico 800231122. Si tratta di un importante servizio sanitario per i cittadini durante l’assenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.