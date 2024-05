Il bagno di folla di Salvini al mercato: "A sinistra ammucchiata per paura"

Un bagno di folla tra i banchi del mercato, tra cittadini, pensionati, immigrati ("quelli come voi che sono qua per lavorare e studiare sono miei fratelli; quelli che fanno casino vanno via"), signore col velo, bambini, simpatizzanti e non.

Matteo Salvini ieri mattina era in centro a Reggio per presentare il suo libro ’Controvento’ e sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Tarquini. Presenti all’hotel Posta anche i candidati della lista Lega per Salvini Premier, il segretario regionale Lega Emilia Matteo Rancan, insieme a eletti e dirigenti locali. Ma il leader del Carroccio, prima, ha preferito fare un’ora di selfie e strette di mano con ambulanti e avventori tra le bancarelle di piazza Prampolini.

Elezioni. "Tarquini è un candidato sindaco credibile, un professionista stimato senza tessere di partito in tasca, ma alternativo a un certo tipo di sistema – ha esordito il leader della Lega –. Poi dopo 80 anni sta ai reggiani, è il bello della democrazia. Abbiamo schierato in lista 32 uomini e donne che amano la città e c’è voglia di cambiamento. Sono stato quasi un’ora e mezzo fra i cittadini che c’erano al mercato, fra strette di mano, incoraggiamenti e voglia di cambiare. Le sensazioni sono positive".

Il numero uno della Lega ha poi commentato la campagna elettorale reggiana, con il candidato di centrosinistra Marco Massari appoggiato da una coalizione che comprende, tra gli altri, Pd, Italia Viva, Azione e M5s. "A Roma non si sopportano. Se metti allo stesso tavolo Conte, Calenda, Renzi e la Schlein dopo un po’ volano i piatti – ha detto il ministro –. Il centro destra è compatto a Reggio e a Roma. Qui invece a sinistra hanno detto ‘tutti assieme pur di scongiurare la sconfitta’. Il fatto che qui si siano ammucchiati insieme vuol dire che hanno paura di perdere la poltrona". Salvini, promettendo che tornerà a Reggio in caso di ballottaggio ("se non vinciamo al primo turno perché la battaglia è difficile ma non impossibile, è un Davide contro Golia... ") chiede infine solo una cosa a Tarquini: "Se vinciamo in Comune devono lavorare i professionisti bravi, non quelli amici".

Diga di Vetto. In piazza un signore brandisce un cartello con su scritto ’Comitato diga di Vetto’. "Da ministro delle Infrastrutture sull’Emilia stiamo investendo, sbloccando, accelerando tanto – ha commentato Salvini –. Della diga di Vetto si parla da decenni. Avere una diga sull’Appennino reggiano significa dare acqua, dare ossigeno e dare speranza agli agricoltori, ai produttori di Parmigiano e ai cittadini, dopo anni di nulla e di rinvii abbiamo finanziato con migliaia di euro la progettazione e quindi conto che il progetto migliore, che decideranno i tecnici non i politici, possa partire. E quindi che anche Reggio abbia il diritto all’acqua che hanno tante altre realtà".

Sicurezza. Uno dei temi caldi della Lega e della campagna elettorale è la sicurezza. "Se devo giudicare da questa visita al mercato, c’è tanta voglia di cambiamento. Da parte dei reggiani e di tanti cittadini stranieri – ha incalzato Salvini –. Questo mi ha fatto piacere: sono qua immigrati regolarmente, lavoratori, lavoratrici, che non vogliono finire nel pentolone di quelli che invece fanno casino a Reggio. Perché il problema della sicurezza in tanti quartieri a Reggio legato all’immigrazione clandestina c’è. Spero che non mi accusino di fascismo, nazismo, razzismo, leghismo se ho raccolto tante lamentele soprattutto di donne e ragazze che in alcuni quartieri di Reggio hanno paura. La soluzione è mandare i poliziotti, carabinieri, ma anche il Comune può e deve fare la sua parte".

Esercito. "Noi abbiamo rimesso in strada 1.800 ragazzi delle forze armate che i governi di sinistra avevano tolto per l’operazione strade sicure, è chiaro però che non puoi mettere un poliziotto o un militare di fianco a ogni cittadino, quindi serve che anche i Comuni facciano la loro parte – conclude il leader della Lega –. Serve anche in Emilia Romagna un centro per le espulsioni, perché altrimenti lo spacciatore clandestino preso a Reggio se ne va. Serve andare avanti".