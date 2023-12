Il Bagnolo chiude un amaro 2023: bisogna cambiare passo

La sconfitta maturata sul campo dell’Infinity Futsal nell’ultima gara dell’anno solare 2023, lascia il Bagnolo calcio a cinque in coda al campionato di Serie B femminile.

Un solo punto all’attivo. magro bilancio di nove gare disputate.

In terra vicentina le giallo-nere vanno sotto in avvio di ripresa, impattano con Giusy Faragò per poi subire l’uno-due delle padrone di casa, che chiudono così sul 3-1 in loro favore.

La penultima piazza, occupata dal Villaguardia e sinonimo di salvezza, dista ora tre lunghezze e nel 2024 la squadra di Nobile dovrà cercare di cambiare decisamente marcia per non abbandonare la categoria dopo tre stagioni di militanza.

Già lo scorso anno la sosta fu decisamente propizia, perché il quintetto bagnolese fu capace di cambiare il proprio passo e, partita dopo partita, risultare una delle rivelazioni della seconda parte di stagione, andando a centrare il traguardo.

Dal 7 gennaio prossimo, giorno della sfida ad una diretta rivale come la Polisportiva 1980, occorrerà davvero non sbagliare più.