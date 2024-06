Il Baiso dell’affamato Barozzi riceve l’Spqm. Esame Leguigno per i campioni del Cervarezza

Dopo il "riposo" di ieri causa Nazionale italiana, il Torneo della Montagna riparte forte questa sera con ben tre categorie in campo, e spiccano due anticipi dei Dilettanti (ore 21.15) e Giovanissimi (ore 20): Baiso-Spqm Montecavolo e Cervarezza-Leguigno. Partiamo da Baiso, con l’anticipo del girone A (Villa Minozzo 6, Spqm 3, Baiso 3, Felina 0). I gialloblù cambieranno molto negli esterni: la certezza davanti rimane l’uomo simbolo Daniele Barozzi, ancora a secco in questo torneo. Nell’Spqm Montecavolo si va nel segno della continuità: su tutti c’è Luca Fiocchi (Rolo), tripletta per lui nell’ultimo turno. Arbitro del match Alessandro Della Scala, coadiuvato da Valter Marchetti e Salvatore De Carluccio. Nei Giovanissimi (Villa 6, Baiso 3, Spqm 3, Felina 0) arbitrerà Paolo Braglia. Poi l’anticipo del girone B (Cervarezza 4, Roteglia 4, Leguigno 3, Cerredolese 2, Collagna 1, Querciolese 1): al "Coni" di Castelnovo Monti i campioni in carica del Cervarezza ospiteranno il Leguigno. Il Cervarezza cambierà qualcosa, e avrà davanti Rizzuto della Vianese: da sciogliere dubbi su altri esterni. Idem per il Leguigno, che cerca una punta che potrebbe essere Lorenzo Moscatelli dell’Este (Serie D). La terna: Maurizio Muoio, Lorenzo Bonafini e Guglielmo Spessotto. Nei Giovanissimi (Roteglia 4, Leguigno 3, Cervarezza 3, Querciolese 3, Cerredolese 2, Collagna 1) direzione a Maurizio Ferrari.

JUNIORES

Per quanto riguarda il Montagna Juniores: stasera (ore 20.45) a Casina una sfida del girone A, quella tra Cerrè Sologno e Tricolore Carpineti (terna arbitrale composta da Damiano Iotti, Carmelo Abissino e Mirco Pasquale Nese). A proposito di gruppo A, ecco i risultati: il Cervarezza ha battuto il Cerrè Sologno per 3-1 con reti di Mora, Sutera e Bertolani (per il Cerrè gol di Federico Merciadri). Il Carpineti all’esordio ha battuto in rimonta per 2-1 il Casina grazie a Silvestri e Devin Capasso (per il Casina Taullau).

AMATORI

Infine il Montagna Amatori. Stasera si gioca nel girone A: alle 20.45, a Chiozza, il Real Scandiano ospiterà il San Cassiano (arbitrerà Antonino Solito), mentre alle ore 21, a Villalunga, il Salvaterra riceverà il Real Pratissolo (arbitra Carlo Panariello). Questi, invece, i risultati del primo turno del girone C: 1-1 nel derby tra La Vecchia e Vezzano. Per il Vezzano vantaggio di Gambetti su rigore, poi pari di Rossi. Splendida la cornice di pubblico ad Albinea per Folese-Spqm Montecavolo, con quasi 500 persone sugli spalti (tifo di casa con palloncini, cori, fuochi d’artificio e fumogeni): la Folese ha vinto 1-0 grazie a Fava. Le squalifiche: un turno a Luca Meglioli (San Cassiano) e Gabriele Bimbi (Cervarezza).