Il bambino ha fretta di nascere La mamma deve volare in ospedale

Il bambino ha fretta di nascere, si rompone le acque alla mamma e in famiglia scatta l’allarme. Perché l’ospedale di Reggio Emilia è lontano, partorire in casa è rischioso e allora non resta che chiamare la centrale del 118 soccorso, mentre le doglie proseguono, sperando che qualcuno arrivi in fretta. Per fortuna la rete del soccorso in montagna funziona bene. Infatti nel giro di pochi minuti sono arrivati in via Trieste 28 a Toano, dove abita la signora partoriente, una 41enne alla sua seconda esperienza di maternità (ha già un figlio), l’ambulanza della Croce Rossa di Toano e l’auto-infermieristica. Poi, vista l’urgenza, è stato attivato l’elisoccorso di Parma giunto nel giro di pochi minuti con personale specializzato. Prestata l’attenzione necessaria per tranquillizzare la ‘puerpera’ e i suoi familiari, nonostante il nascituro continuasse a bussare alla porta per venire alla luce provocando alla sua mamma sofferenti doglie, calcolati i tempi, i sanitari hanno trasferito la partoriente a bordo dell’elisoccorso e, assistita dal medico, l’hanno portata al reparto di maternità dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove tutto è proseguito serenamente senza conseguenze. Fra l’altro la signora, era seguita proprio dal reparto maternità del Santa Maria dove avevano programmato il parto cesareo per martedì.

Evidentemente il nascituro o non era informato di questo appuntamento o aveva troppa fretta di scoprire questo mondo. Tutti felici quando le cose finiscono bene. La promessa della riapertura del punto nascita dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti resta tale anche quando qualcosa cambia in politica: un miraggio che non si concretizza. Però le nascite, purtroppo poche in montagna, continuano a preoccupare le madri in attesa del lieto evento e verso il nono mese, anche un piccolo disturbo crea molta ansia.

Settimo Baisi