Il bando dedicato ai disabili gravi

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaIl bando dedicato ai disabili gravi
19 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
L’aiuto sostiene gli invalidi nel migliorare il proprio contesto di vita e l’autonomia

Arrivano i contributi per l’autonomia delle persone con disabilità grave. La Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge regionale 29/1997, sostiene le persone con disabilità nel migliorare la propria autonomia e la permanenza nel proprio contesto di vita. Lo fa attraverso un bando. E possono essere richiesti contributi per spese sostenute nel 2025, relative ad acquisto o adattamento di autoveicoli per la guida o il trasporto; ausili, attrezzature e arredi personalizzati.

Inoltre, possono fare domanda le persone con incapacità motorie permanenti titolari di patente speciale (a,b,c); i cittadini con handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992); i tutori o amministratori di sostegno. La scadenza per presentare domanda per il sostegno è lunga, infatti la fine del bando è il 28 febbraio 2026.

Ed è possbile sottoscrivere la richiesta sul sito dell’Unione val d’enza (https://www.unionevaldenza.it/.../richiesta-rimborsi... ). Inoltre è anche possibile rivolgersi al Punto Unico di Accesso presso la Casa di Comunità di Montecchio;

oppure agli Sportelli sociali dell’Unione Val d’Enza presenti in ogni Servizio Sociale Territoriale. Inoltre le domande da presentare alla Regione saranno valutate secondo il valore ISEE e i contributi assegnati in ordine di graduatoria fino a esaurimento fondi.

"Favorire l’autonomia è possibile", è il motto del bando riservato alle persone con disabilità grave.

red.cro

© Riproduzione riservata