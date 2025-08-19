Il bando dedicato ai disabili gravi

Arrivano i contributi per l’autonomia delle persone con disabilità grave. La Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge regionale 29/1997, sostiene le persone con disabilità nel migliorare la propria autonomia e la permanenza nel proprio contesto di vita. Lo fa attraverso un bando. E possono essere richiesti contributi per spese sostenute nel 2025, relative ad acquisto o adattamento di autoveicoli per la guida o il trasporto; ausili, attrezzature e arredi personalizzati.

Inoltre, possono fare domanda le persone con incapacità motorie permanenti titolari di patente speciale (a,b,c); i cittadini con handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992); i tutori o amministratori di sostegno. La scadenza per presentare domanda per il sostegno è lunga, infatti la fine del bando è il 28 febbraio 2026.

Ed è possbile sottoscrivere la richiesta sul sito dell’Unione val d’enza (https://www.unionevaldenza.it/.../richiesta-rimborsi... ). Inoltre è anche possibile rivolgersi al Punto Unico di Accesso presso la Casa di Comunità di Montecchio;

oppure agli Sportelli sociali dell’Unione Val d’Enza presenti in ogni Servizio Sociale Territoriale. Inoltre le domande da presentare alla Regione saranno valutate secondo il valore ISEE e i contributi assegnati in ordine di graduatoria fino a esaurimento fondi.

"Favorire l’autonomia è possibile", è il motto del bando riservato alle persone con disabilità grave.

