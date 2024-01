Il barbiere Pietro in Vaticano: "Tre giorni con chi ha più bisogno"

Filo diretto del barbiere di Casina, Pietro Meglioli, con il cardinale elemosiniere del Vaticano, Krajewski. Meglioli è da poco rientrato dopo una missione di tre giorni durante la quale ha messo in pratica la sua professione nel trattamento dei senzatetto nel salone del colonnato messo a disposizione della povera gente dal Papa. Se prima il barbiere Pietro si recava una volta l’anno a tagliare i capelli ai senzatetto presso il Vaticano, dall’inizio di quest’anno, data la propria disponibilità, c’è già stato una specie di accordo per andare almeno tre volte all’anno. "Non pensavo che mi chiamassero subito – afferma Meglioli con una certa soddisfazione –, si vede che avevano bisogno e io sono andato volentieri, ho lavorato tre giorni assieme anche ad altri con le piacevoli visite del cardinale elemosiniere delegato dal Papa, una persona dolcissima che occupa il posto giusto. Ho avuto il grande piacere di donare al cardinale Krajewski una punta di formaggio parmigiano reggiano offerto dal presidente della latteria Marcello Chiesi, il quale mi ha detto che la prossima volta che vado a Roma ne regalerà una forma intera. Poi il negozio di Carla Branchetti ci ha procurato 200 paia di calzoni di ottima qualità che abbiamo provveduto a distribuire ai senzatetto. Abbiamo donato sciarpe, girocolli di lana fatti a mano e offerti da Giovanna Caroli. È andato tutto bene e, soprattutto, è stato tutto molto bello. Colgo l’occasione per ringraziare Amadeo, Giovanni e Giuseppe che ci hanno fornito un prezioso aiuto nella distribuzione delle cose donate ai senzatetto".

Questo è il barbiere di Casina, Pietro Meglioli che all’età di 77 anni e dopo 50 anni di professione attiva, non riesce a depositare forbici e rasoi e, nonostante abbia ceduto il negozio, continua a dare un a mano, senza disturbare, alla collega subentrata nell’attività, ma soprattutto dà sfogo alla sua passione che va ben oltre il taglio di capelli, andando a Roma nel salone sotto il colonnato del Vaticano, che Pietro descrive come un luogo magico.

s. b.