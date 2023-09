"Il barista mi ha violentato in bagno" Un giovane straniero denuncia, ma lui nega

Il gestore di un locale pubblico, nella Bassa, avrebbe approfittato dello stato di ebbrezza alcolica, e relativo stato di choc, di un giovane di origine straniera, cliente del bar, che la scorsa primavera sarebbe stato sottoposto a una violenza sessuale. Un episodio su cui stanno indagando i carabinieri, pur se in una situazione tutt’altro che facile a causa della mancanza di testimonianze che non siano quelle dei diretti interessati. L’indagato pare abbia negato con forza ogni tipo di accusa. Ma qualcosa deve essere successo alla giovane presunta vittima, visto che al pronto soccorso ospedaliero sono stati riscontrati elementi che proverebbero una violenza. I carabinieri hanno ricostruito la vicenda, ovviamente in base a quanto raccolto da denunciante e indagato, per poi inoltrare una segnalazione per "violenza sessuale" alla magistratura. Non risultano al momento provvedimenti di natura cautelare. Solo la denuncia a piede libero, in attesa di fare piena chiarezza su quanto avvenuto. Il barista, sempre secondo l’accusa, avrebbe approfittato di un momento di "fragilità" del giovane straniero, in quel momento stordito dagli effetti dell’abuso di alcolici. Si sarebbe recato alla toilette, dove sarebbe stato raggiunto dal gestore del locale. Qui, appunto, sarebbero avvenuti i fatti contestati. L’episodio sarebbe avvenuto in un momento in cui non c’erano clienti o altri testimoni nel bar. E, ovviamente, all’interno della toilette non risultano essere attive delle telecamere di videosorveglianza. Dalla scorsa primavera i carabinieri, coordinati dalla Procura reggiana, stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto.