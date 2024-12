Il baritono Riccò: "Grande emozione essere diretti dal maestro Magiera"

C’è anche un artista reggiano nel cast de "Il flauto magico", andato in scena al teatro di Ferrara e che ad aprile è atteso sul palco del teatro di Piacenza. Giulio Riccò, 24 anni, originario di Brescello, sta ottenendo un sempre maggiore successo, non solo a livello nazionale.

Cantante lirico, timbro baritonale, è tra i protagonisti dell’opera prodotta dalle Fondazioni dei teatri di Ferrara e Piacenza, con la direzione del celebre maestro Leone Magiera, con l’orchestra Città di Ferrara guidata da Massimo Raccanelli, il coro del teatro comunale ferrarese diretto da Teresa Auletta, con la regia di Marco Bellussi.

"Il flauto magico" è il racconto di un viaggio iniziatico che concentra simboli e contenuti morali di portata universale. Mozart conclude il Singspiel pochi mesi prima della morte e, fin dal trionfale debutto del 30 settembre 1791, "Il flauto magico" si conferma un caposaldo nella storia della musica occidentale.

"Questo è il secondo anno che ho l’onore e il piacere di poter cantare in una produzione per il Teatro Comunale di Ferrara – dice Giulio Riccò – ma soprattutto di potere vivere ancora la grandezza e la saggezza del maestro Magiera, direttore musicale del progetto. Lui rappresenta uno degli ultimi anelli di congiunzione tra le grandi voci del passato, di cui spesso fu il preparatore (Luciano Pavarotti e Mirella Freni su tutti), e del presente. Venendo all’opera, mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto in queste settimane e soprattutto del risultato finale. Il mio ruolo (1º Sacerdote) si propone, a livello drammaturgico, di essere custode della saggezza, cioè il tema su cui verte tutta l’opera. Una nota d’orgoglio di cui vado particolarmente fiero è che all’interno di un cast di cantanti mondiale (Corea del Sud, Russia, Ucraina e Canada e Italia) ho rappresentato i miei due luoghi del cuore: Brescello per quanto riguarda mio padre e Parma per mia madre. Mi piace l’idea che il paese, oltre che per la saga di Don Camillo che rimarrà indimenticabile nel tempo, possa avere una voce in capitolo anche nel mondo dell’opera lirica".

