Il battesimo della Schlein alla festa Pd Entusiasmo a Villalunga per la leader I volontari: "Elly, noi crediamo in te"

di Daniele Petrone

"Ce l’ho!", grida una signora vaneggiandosi con le amiche dopo il selfie ottenuto con Elly Schlein. Tanto entusiasmo e un bel pienone alla festa Pd di Villalunga, a Casalgrande, per la leader nazionale dem. "Eccola, è arrivata! Ciao Elly", le urlano al suo arrivo intorno alle 22, dopo la tappa di Bosco Albergati, nel modenese, nel tardo pomeriggio. Il pubblico è quasi stupito di vederla nella strada principale che attraversa la kermesse, anzichè dall’ingresso sul retro dove di solito gli ospiti politici sono scortati per motivi di sicurezza. La segretaria del Partito Democratico, attesa per un dialogo col deputato Andrea Rossi (“padrone di casa” della festa), ha infatti sbagliato l’arrivo. Un “errore” che si è rivelato in realtà una positiva sorpresa per la gente e i volontari impegnati nei ristoranti che l’hanno salutata e acclamata calorosamente, fino ad accompagnarla per centinaia di metri prima di salire sul palco.

Ad accoglierla, un plotone istituzionale, dall’assessore regionale Alessio Mammi fino al sindaco di Reggio Luca Vecchi. Tra gli altri anche la consigliera regionale Roberta Mori, l’ex deputata Antonella Incerti, il sindaco di Albinea Nico Giberti (suo grande amico di lunga data). E c’è pure Elia Minari, giurista antimafia (scommettiamo che alle prossime elezioni amministrative a Reggio o alle Europee sarà nella rosa dei candidati...?).

Dopo i saluti, la Schlein imbraccia il microfono e comincia a sganciare bordate al Governo, tra tagli ai fondi Pnrr e al reddito di cittadinanza. "La Meloni fa il gioco delle tre carte". Applausi. Certo, l’accoglienza al grande illusionista dem Matteo Renzi di anni fa non è nulla a confronto, ma seppur timidamente il popolo Pd si sta affezionando. Schlein ha risposto – in una sorta di esperimento – alle domande raccolte dal pubblico su un numero speciale whatsapp. "Chi te l’ha fatto fare, Elly?", domanda un signore. "La risposta ce l’ho qua davanti, siete voi". Un’ora di comizio. Infine, l’immancabile giro negli stand dei volontari, foto, abbracci e auguri. "Io non ti ho votata, sono sincero, ma ora ti accolgo come la nostra leader. Credo in te", le dice uno storico militante. Lei sorride. Battesimo alla festa di Villalunga superato in pieno.