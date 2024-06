Il bel gesto solidale del comitato esodati

Gradita visita a sorpresa del Comitato Esodati alla Casa di Carità ’Ospizio Santa Lucia’ di Frassinoro, la storica struttura a cavallo delle due province che accoglie ospiti anziani provenienti dai due versanti dell’Appennino reggiano-modenese uniti dal poste sul torrente Dolo. Non è la prima volta che gli ‘esodati’ fanno queste belle sorprese alle case di carità portando tante cose utili, lo facevano anche con la Casa di Carità di Busano (comune di Ventasso) oggi purtroppo chiusa definitivamente. Sabato scorso il Comitato Esodati di Reggio Emilia con il presidente Pietro Braglia, nell’ora di pranzo, ha bussato alla porta della Casa della Casa di Carità di Fontanaluccia sull’Appennino reggiano-modenese non per sedersi a avola con gli ospiti, ma per scaricare una consistente quantità di viveri e cose utili agli anziani ospiti. La donazione è stata effettuata proprio nel bel mezzo della pausa della preghiera che precede il pranzo. Tra il materiale consegnato c’erano soprattutto pannoloni, detersivi, carta igienica, latte, omogeneizzati e un pranzo pronto da parte della trattoria "da Volfango" e della pasticceria Boni di Reggio Emilia, cose molto gradite. Ringraziamenti al Comitato Esodati per questa generosa donazione, che non è la prima e non sarà neppure l’ultima, da parte delle suore della Casa di Carità e del parroco don Giuliano, già gestore con don Giovanni dell’ex casa di Carità di Busana, comune Ventasso. Attualmente alla Casa di Carità a Fontanaluccia di Frassinoro sono ospitati una ventina di anziani equamente provenienti dai paesi delle province di Reggio Emilia e di Modena. Ringraziamenti anche del presidente del Comitato Esodati, Pietro Braglia (nella foto tra le suore): "Noi ringraziano gli amici e i privati cittadini che hanno contribuito a questa donazione. Ne stiamo già preparando un’altra che consegneremo ad un’altra casa di carità nelle prossime settimane. È davvero piacevole, molte grazie a tutti".

Settimo Baisi