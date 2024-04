Altro che 25 Aprile di tutti. Quello appena trascorso è stato un giorno che verrà ricordato per l’azione violenta di una banda capace di vanificare gli sforzi di tanti volontari impegnati giovedì a Casa Cervi, una rapina fin troppo chirurgica per non pensare che qualcuno l’avesse studiata da tempo nei dettagli. La ciliegina sulla torta, in una giornata già segnata dalle decise bordate sull’antifascismo (il bel tacer non fu mai scritto, si potrebbe chiosare) di una campagna elettorale che però ancora stenta a spiccare il volo. Ci saremmo aspettati un agone diverso, nei temi, nelle proposte, nel valore. Signori, manca poco più di un mese.