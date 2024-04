Il benefattore della sanità. Nel suo testamento lascia trecentomila euro al Franchini e al Core

Come da sua volontà nel testamento, ha lasciato la somma di 300mila euro alla sanità reggiana. Una metà all’ospedale Franchini di Montecchio e l’altra al Core, il centro oncologico di Reggio. L’importante lascito porta la firma di Ivan Bertolini, autista di autobus di linea nonché storico volontario della Croce Arancione dal 1999 fino ai suoi ultimi giorni di vita.

Al momento della sua morte è stato rinvenuto un testamento olografo in cui lasciava in donazione le ingenti somme agli ospedali di Reggio e Montecchio. In fondo al suo testamento ha scritto semplicemente "Ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto bene e che mi hanno stimato". A darne notizia è l’Ausl di Reggio che "ringrazia questa preziosa persona dotata di rara sensibilità per il prossimo e grande generosità", informando che "sta valutando come utilizzare i fondi altruisticamente donati dal benefattore".

Persona cordiale e mite, molto socievole e affabile, Bertolini era conosciuto in paese per la sua grande passione per il Milan e per il suo tempo donato al mondo del volontariato. Anche in Croce Arancione, come nella professione, svolgeva il ruolo di autista e accompagnatore nel trasporto di anziani, disabili e persone in difficoltà verso i centri diurni, o per effettuare la dialisi o per visite ed esami nelle strutture sanitarie della provincia. Forse anche per questo motivo negli anni ha sviluppato una particolare attenzione e sensibilità per i temi sanitari.Le persone che hanno goduto della sua compagnia lo ricordano per la sua capacità di mantenere sempre alto il morale affrontando le cose con spirito. Era inoltre volontario della Polisportiva L’Arena di Montecchio, per la quale trasportava le squadre sportive in trasferta.

Un’altra donazione, della somma di 50.000 euro, è stata invece elargita all’azienda sanitaria locale da un ex dirigente della stessa Ausl che vuole mantenere l’anonimato. I fondi saranno destinati all’area marginalità adulta, al miglioramento dell’accoglienza in pronto soccorso, alla neuropsichiatria infantile, al Centro per la salute della famiglia straniera e al centro diurno Aida, recentemente inaugurato, dedicato all’accoglienza di adolescenti con disagio. "È stato difficile trovare le parole giuste per ringraziare una collega che stimo, con cui ho lavorato per diversi anni e a cui mi lega una profonda amicizia. In un certo senso è un gesto commovente, oltre che estremamente generoso, che dimostra il legame profondo che unisce questa persona al servizio sanitario pubblico, a cui ha già dato tanto e che, nonostante questo, vuole sostenere in modo tangibile in un momento così difficile", ha commentato la direttrice generale dell’Ausl reggiana Cristina Marchesi.