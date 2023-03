Il benvenuto del sindaco a Wsa

Una nuova attività economica si aggiunge alle imprese da poco attive a Reggiolo. Si tratta della sede della Wsa, azienda leader in Europa nell’esportazione di prodotti alimentari etnici. La nuova azienda ha aperto i battenti a Brugneto, in un luogo "simbolo" dell’emergenza terremoto, essendo stato il sito utilizzato per lo stoccaggio dei prodotti alimentari subito dopo le scosse del maggio 2012. "Uno degli obiettivi del Comune di Reggiolo in questi anni – commenta il sindaco Roberto Angeli – è stato sicuramente portare in paese nuovo lavoro. Abbiamo investito tanto per le attività commerciali, ma anche per quelle industriali, cercando di riempire pian piano i capannoni abbandonati. E ora diamo il benvenuto ad Alì, che a soli 24 anni, coi suoi fratelli e il padre, ci hanno fatto visitare il loro nuovo stabilimento".