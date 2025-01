Il Bibbiano/San Polo acciuffa il pari col Fornovo. Colpaccio Luzzara a Bagnolo, Casalgrande beffato

Anche la Promozione in campo nell’infrasettimanale, e partiamo dal girone A. Sesto risultato utile consecutivo per il Vezzano (32), che negli anni ha lottato spesso per salvarsi, ma ora è in quarta posizione. Ha vinto per 2-0 contro il Masone (18), che dopo quattro partite di fila senza sconfitte torna a perdere. Le reti gialloblù portano le firme di Fabio Piermattei (rigore al 53’) e Dall’Asta (77’). Colpaccio Luzzara (26) sul campo della Bagnolese (23): decide tutto il gol all’ora di gioco siglato da Lessa Locko. Il Luzzara non vinceva da tre turni, mentre i rossoblù erano in serie positiva da ben sette partite, e il kappaò rallenta la risalita in classifica. Sconfitta anche per il Boretto (26): ha avuto la meglio il Sorbolo Biancazzurra (21) con un rigore di Zanetti al 70’. Si deve accontentare di un punto il Bibbiano/San Polo (36): tra l’altro giocava contro una squadra che ha solo quattro punti in meno, il Futura Fornovo Medesano (32). È finita 1-1: ospiti avanti col rigore di Sutera al 37’, poi il pari dei ragazzi di mister Tedeschi con Carlini al 67’. Senza reti la gara tra Terme Monticelli (19) e Montecchio (26).

Nel girone B successo pesante in trasferta per il Campagnola (38): Rivi al 50’ decide l’incontro con la Riese (33). I rosanero sono alla seconda vittoria di fila, mentre i rossoneri perdono dopo tre gare di fila con risultati positivi. Il Castellarano (38), in grande forma, ha sbancato il campo di un Baiso/Secchia (32) anch’esso in un grande momento. Tanti i gli ex di questo incontro, tra cui lo stesso tecnico azulgrana Paolo Lodi Rizzini: i suoi hanno vinto per 2-0 grazie al gol di Gazzini al 26’ e al rigore di Ferrara al 69’. Solo 1-1 per la Sammartinese (27) sul campo dello United Carpi (16): i neroverdi erano partiti alla grande col gol in apertura di Bovi (10’), ma bomber Nadiri, per i modenesi, ha ristabilito la parità con un rigore al minuto 50.

La gara più divertente del mercoledì sera è stata quella tra Pgs Smile (13) e Casalgrande (25), coi reggiani che fino al minuto 96 avevano i tre punti in mano. È finita 3-3, con una girandola di reti e colpi di scena. Pronti, via e vantaggio modenese con Pattuzzi al secondo minuto. Alla mezz’ora il pari rossoblù di Corrente, e solo quattro minuti dopo il ribaltone firmato Corsini. Al minuto 46 Capasso segna un rigore e il Casalgrande, sopra di due reti, inizia ad assaporare la vittoria. Finita qui? Nemmeno per sogno. Un minuto dopo Ruini riporta i modenesi in partita, e al minuto 97 l’atroce beffa col pari siglato da Cavani.

Giuseppe Marotta