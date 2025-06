Il Bicittà ora ha un nuovo gestore. Deposito aperto dal primo luglio

Il Bicittà, il servizio di noleggio, deposito, e manutenzione biciclette di via Cecati a Reggio Emilia che era fermo dal 2020, ha finalmente un nuovo gestore. Si tratta della società Bicibox, che gestisce uno spazio analogo in zona stazione e che, con un’offerta ribassata dell’1% sulla base di gara, si è aggiudicata l’appalto del Comune, del valore di 118.000 euro per gestire lo spazio dal prossimo 1° luglio fino al 2033. La società era l’unica partecipante, come già avvenuto in un’altra gara della fine del 2024 poi andata deserta; in quel caso la sola proposta economica era stata esclusa per un vizio. Il Bicittà chiuse a settembre 2020 per ristrutturare i locali, nel momento in cui era giunto a termine il periodo di assegnazione alla cooperativa sociale Camelot. I lavori, costati 150.000 euro, si sono conclusi alla fine dell’estate del 2021 e, tra l’altro, hanno portato a 160 la capienza delle bici ospitabili tramite l’aggiunta di una gabbia metallica.