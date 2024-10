Il biglietto per Liga è un braccialetto

L’attesa sarà giusto di 259 giorni e poi il ampovolo tornerà a vibrare sulle note di "Certe Notti" e di altri successi che hanno scandito le vite degli appassionati di Luciano Ligabue: sono aperte le prevendite per il grande concerto "La Notte di Certe Notti" in programma il 21 giugno 2025.

L’Rcf Arena è pronta per il quinto "Campovolo" dell’artista correggese: è l’appuntamento immancabile nel suo cammino artistico, un ritorno a casa con gli "amici" di sempre.

Dopo i giorni di prelazione per gli iscritti al "Bar Mario", ora tutti possono acquistare un biglietto: si trovano sul sito di Ticketone, e i prezzi vanno dai 69 euro delle zone blu e verdi (quelle più lontane dal palco), ai 79 per quelle di mezzo (gialla e arancione), per finire agli 89 della zona rossa, quella sotto al palco. Per quanto riguarda la rossa i biglietti stanno già per terminare: a volte il sito dà la disponibilità, altre volte appare la scritta "non disponibile".

Una novità sul biglietto: arriverà a casa dell’acquirente a partire dal 18 novembre (senza costi di spedizione) e sarà un braccialetto (con la tecnologia ’rfid’, cioè di identificazione automatica digitale che sfrutta i campi elettromagnetici). Questo varrà come titolo di ingresso e non solo: sarà collegato ad un’app e tramite questa sarà possibile godere di alcuni servizi come la prenotazione di treni o bus prima, ma anche per pagare cibo e bevande durante l’evento.

Non solo il concertone di sabato 21 giugno: già dal venerdì l’area dell’Rcf Arena prenderà vita. Alle 12 aprirà i battenti il "Memphis Boulevard": il pubblico potrà entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività, come una mostra fotografica, la possibilità di acquistare gadget ufficiali, e di mangiare in diversi punti di ristorazione.

Tramite il sito di "Eventi in bus" è possibile prenotare torpedoni turistici speciali. Nel mentre Ligabue non starà fermo. Gli appassionati di brani come "Piccola stella senza cielo" o "Non è tempo per noi", infatti, nell’attesa di questi otto mesi potranno assistere al tour di Ligabue nei teatri. "Ligabue in teatro-dedicato a noi" parte proprio oggi al "Petruzzelli" di Bari.

In totale saranno 30 le tappe (compresa Correggio, dove martedì e mercoledì ha fatto una doppia data zero): mercoledì 16 ottobre sarà l’ora del "Valli" di Reggio Emilia (sold out da tempo).

Nei teatri sarà accompagnato dallo storico chitarrista Federico Poggipollini, da Davide Pezzin al basso, da Luciano Luisi alle tastiere, e soprattutto dal primogenito Lenny, pronto al suo primo tour col padre (batteria).