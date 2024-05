Il biglietto vale due giorni

Info pratiche. Biglietto intero, 25 e 26 maggio, 5 euro. Pagando il sabato e conservando il biglietto, si entra gratuitamente la domenica. Biglietteria: sabato dalle 18 alle 22; domenica dalle 14 alle 18. Entrata libera sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 14. Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni. Come raggiungere il Corteo: fermata Reggio Emilia AV Mediopadana – bus per Quattro Castella; in auto si consiglia l’uscita Terre di Canossa – Campegine ed evitare l’uscita Reggio, a causa della concomitanza con il concerto al Campovolo. Info: www.corteomatildico.it e le pagine corteomatildico su Facebook e Instagram.