Il bilancio ambientale del Comune: "Puntiamo alla mobilità sostenibile"

Dopo cinque anni di pausa, Reggio torna a dotarsi di uno strumento strategico e volontario per valutare l’efficacia delle sue politiche ambientali: il cosiddetto Bilancio Ambientale, giunto alla sua 28ª edizione, è stato approvato in Consiglio comunale con 21 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti. Il documento, aggiornato al consuntivo 2024 e con linee di previsione per il 2025, rappresenta il cuore della strategia “Reacts” – Reggio Emilia Aria Clima Terra e Salute – e mira a rafforzare l’integrazione tra sostenibilità e strumenti di pianificazione tradizionali.

Il bilancio si articola in otto aree tematiche, tra cui verde urbano, mobilità, rifiuti, energia, salute, partecipazione e fauna urbana, offrendo una fotografia dettagliata dello stato dell’ambiente in città e tracciando gli obiettivi futuri.

Tra i dati più significativi: quasi 9,8 milioni di mq di verde urbano, con 26 mq per abitante fruibili liberamente e oltre il 20% gestito da volontari. Nel 2024, sono stati messi a dimora 1.268 alberi dal Comune e oltre 26.800 con il progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”. Cresce anche il numero di microforeste urbane, che arriva a 19.

La mobilità sostenibile resta un pilastro dell’azione comunale: le piste ciclabili raggiungono i 239 chilometri, ma gli spostamenti avvengono ancora per il 64% in auto. Cresce il trasporto pubblico, che ha superato i 18 milioni di passeggeri annui, e si registra un forte aumento dei veicoli elettrici e dei punti di ricarica (143 in città).

Anche sul fronte dei rifiuti, Reggio Emilia si distingue con una raccolta differenziata superiore all’84% e una produzione pro capite in lieve calo. Si conferma pari a zero il conferimento in discarica. Tra le iniziative per il 2025, l’installazione di 20 nuovi erogatori di acqua gratuita negli uffici pubblici.

Per quanto riguarda l’energia, il territorio vanta oltre 55.000 kW di potenza fotovoltaica installata, con un rapporto di 326 kW ogni 1.000 abitanti, e una rete di teleriscaldamento tra le più estese d’Italia. Il 91% dell’illuminazione pubblica è a Led, con un risparmio del 66% rispetto al 2018. Non mancano gli investimenti su educazione e partecipazione: nel 2024 sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti in progetti ambientali, mentre le consulte territoriali e i laboratori di cittadinanza restano strumenti chiave per l’ascolto e il coinvolgimento della comunità.

Infine, sul fronte ambiente e salute, la qualità dell’aria mostra segnali positivi con il rispetto dei limiti di Pm10, anche se permangono criticità legate all’ozono. In tema di benessere animale, sono state 295 le colonie feline censite, e 27 i cani adottati su 53 ospitati nel canile comunale.

"Questo bilancio – ha dichiarato l’assessora Carlotta Bonvicini – non è solo una fotografia, ma un atto politico che connette l’ambiente alla qualità della vita. Uno strumento di trasparenza e programmazione che pochi enti in Italia hanno sviluppato con questa competenza interna".