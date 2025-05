Il bilancio dell’Auser. Soci e volontari in crescita: "Al fianco delle fragilità"

Un bilancio in crescita così come il numero dei volontari. Auser Reggio si è riunita ieri in assemblea provinciale al circolo Arci Pigal di Reggio, presentando il bilancio sociale ed economico 2024. Il totale degli iscritti Auser nell’intera provincia reggiana è risultato essere di 5.696, mentre il numero di volontari si è attestato a 2.034. La maggioranza dei soci, il 62% per l’esattezza, è composta da donne, prevalentemente nella fascia d’età fra i 60 e gli 85 anni. Rispetto al 2023, il numero dei volontari attivi è aumentato (+110), così come sono aumentati i soci (+432), oltre naturalmente alle attività e ai chilometri percorsi dall’associazione per far fronte alle sempre più crescenti richieste ed esigenze della popolazione, in particolare fragile. Le ore di volontariato nel 2023 sono state 312.887, i chilometri percorsi dai volontari 1.425.856 e gli utenti beneficiari 15.274. Auser, in tutto, ha utilizzato 85 automezzi: 83 di proprietà dell’organizzazione e 2 in comodato d’uso.

Le attività più importanti dell’anno, come sempre, sono state quelle di accompagnamento socio-sanitario, contrasto alla solitudine tramite pomeriggi di socializzazione (filòs) e compagnia telefonica (telefono amico), manutenzione del verde, supporto alle scuole. In tutto, infatti, sono 22 i filòs presenti su 16 comuni del reggiano; 17, inoltre, sono le sedi di ascolto telefonico Auser, dislocate in 10 comuni. Per quanto riguarda la cura dell’ambiente, Auser si occupa di manutenzione del verde pubblico in 17 comuni della provincia, supporto all’interno di 13 centri di raccolta differenziata (ex isole ecologiche), gestione di 7 centri per il riuso. L’associazione, inoltre, collabora con le scuole in 28 comuni, promuovendo pre-scuola e dopo-scuola, pedibus, sorveglianza e supporto di vario tipo. Auser, inoltre, si occupa di turismo sociale: 31 sono stati i viaggi proposti ed effettuati dall’organizzazione nel 2023, che hanno incluso 2.800 partecipanti. E di cultura proponendo iniziative di carattere storico, paesaggistico, artistico ma anche laboratori, cinema, corsi e promuovendo Università del tempo libero: in provincia, nello specifico, sono tre le Università Auser (una a Fabbrico, una a Castelnovo Monti e, la nuova entrata per il 2024, a Gattatico).

Da segnalare infine, la tradizionale collaborazione con Boorea nell’organizzazione della grande cena, le diverse campagne di raccolta alimentare proposte da vari supermercati e punti vendita del territorio e la collaborazione con tribunale, procura, prefettura e giudice di pace. All’assemblea sono intervenuti un centinaio di delegati Auser, Cecilia Barilli per la provincia di Reggio, il segretario della Cgil Cristian Sesena, Matteo Alberini e Amabile Carretti per lo Spi-Cgil, Lucia Lusenti per Federconsumatori, Giorgio Paterlini per Istoreco e diverse altre realtà con cui Auser collabora. Spazio è stato lasciato, oltre che alla presentazione e votazione dei bilanci, sociale ed economico (approvati all’unanimità entrambi), anche alle testimonianze delle sedi Auser che hanno attivato innovativi progetti sull’intero territorio provinciale.