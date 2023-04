Il bilancio dell’Emak si chiude con 14,5 milioni di utile netto

L’assemblea degli azionisti di Emak ha approvato il bilancio e il riparto degli utili. Un bilancio 2022 chiuso con un utile netto di quasi 14,5 milioni di euro, con l’assemblea che ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,065 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento il 7 giugno. Il gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a 605,7 milioni di euro, in aumento del 3%. L’incremento della posizione finanziaria netta passiva registrato nel 2022 è dovuto all’aumento del capitale circolante, dai maggiori dividendi distribuiti, dall’effetto negativo dei tassi di cambio e dall’’acquisizione di Trebol Maquinaria.