"Il bilancio di previsione approvato dal Pd rappresenta un libro dei sogni Manca la copertura finanziaria e il costo del palasport non è sostenibile"

L’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Novellara non convince i consiglieri Cristina Fantinati, Luca Dall’Aglio e Ivo Germani, del gruppo "Insieme". "Il piano approvato dal Pd rappresenta un libro dei sogni senza coperture finanziarie credibili, su cui spicca il costo del palasport lievitato a nove milioni di euro, a cui bisogna aggiungere altri oneri e costi di progettazione. Costi che il Comune non può permettersi. In cassa ci sono tre milioni di euro ottenuti con un mutuo a fine 2021 e ora ne prevedono dieci per realizzare il palasport: col progetto attuale non si può fare. Il Pd ha deciso di aprire la campagna elettorale per le elezioni del 2024, offrendo le solite promesse vuote e irrealizzabili. Oltretutto, nel caso fossero ottenuti i finanziamenti per il palasport, nel bilancio si legge che l’indebitamento del Comune passerebbe da 5 a 11,6 milioni di euro nel triennio. Una cifra mai vista nei bilanci precedenti".