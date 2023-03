Il bilancio e le nuove iniziative saranno presentate ai cittadini

Dopo l’iilustrazione alle parti sociali e l’approvazione in consiglio comunale, il bilancio di previsione del Comune di Rio Saliceto viene presentato giovedì sera alle 20,45 in un incontro pubblico al centro culturale Biagini, oltre che online, in diretta, sul canale Youtube dell’ente locale.

Sarà l’occasione per presentare ai cittadini il nuovo assessore all’ambiente e commercio, Eleonora Ripa (nella foto a fianco), che ha sostituito Lara Baraldi. Proprio l’ambiente, col problema dei rifiuti, spreco alimentare e inquinamento sarà uno dei temi principali della serata. Così come il commercio locale o di prossimità. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di favorire la spesa in paese, utilizzando le pista ciclabili per gli spostamenti e supportando i commercianti con investimenti.

Nell’incontro, alla presenza del sindaco Lucio Malavasi e del vicesindaco Luca Brex, si parlerà pure di aspetti fiscali, della difficoltà nel garantire i servizi, in particolare quelli del settore sociale per superare le difficoltà. Inoltre, si affronteranno i temi relativi agli investimenti nel campo della scuola, dello sport, del patrimonio pubblico e di rigenerazione urbana. Sarà l’occasione di parlare anche di progettualità future come il piano cimiteriale, l’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale e la transizione digitale.