Il bimbo non respira, lo salva un carabiniere

Neonato colto da crisi respiratoria davanti al supermercato, la mamma disperata corre da un passante chiedendo aiuto e lui lo salva: era un carabiniere fuori servizio, il 31enne Daniele Andrenelli, forza alla stazione di Quattro Castella. Per ora nessuna medaglia al militare, ma è diventato l’eroe del mese di gennaio in una rubrica della rivista dell’Arma dove si raccontano le attività svolte.

Il dramma a lieto fine ha avuto come teatro la zona antistante l’Ipercoop di Montecchio, dove il militare, libero dal servizio ed in abiti civili, il 19 ottobre scorso era andato a fare la spesa. Nei pressi del parcheggio all’uscita del supermercato, Andrenelli ha notato una donna che chiedeva disperatamente aiuto con un bimbo in braccio. L’uomo è accorso e la mamma ha spiegato che il piccolo di poco più di un anno aveva smesso di respirare perdendo i sensi. Il carabiniere, senza alcuna esitazione, ha preso tra le sue braccia il bimbo e ha subito constatato che non rispondeva a nessuno stimolo. Era come una bambola e non respirava. Vista la gravità della situazione, non si poteva attendere l’intervento dei sanitari anche se l’ospedale si trova a poca distanza. Con estrema lucidità e senza indugio, Andrenelli ha messo in pratica cosa ha imparato sul pronto soccorso: dopo aver adagiato il bambino lungo il suo braccio sinistro, gli ha praticato la "manovra di Mofenson", imprimendo dei colpi sulla schiena del bambino fino a rianimarlo, farlo riprendere a respirare e a fargli espellere dalla bocca della saliva schiumosa. Poi ha chiamato il 112, spiegato con precisione la situazione, Nel giro di pochi minuti il piccolo è stato caricato su un’ambulanza e portato a sirene spiegate all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove, inizialmente, è stato ricoverato precauzionalmente nel reparto di Rianimazione, per poi essere trasferito in Pediatria. È stato dimesso dopo alcuni giorni, con una diagnosi di soffocamento e compulsione.

Daniele Andrenelli, di Roma, ha ricevuto poi l’encomio più gradito: la chiamata in caserma dei genitori commossi e felici per dirgli grazie di aver salvato la vita a loro figlio.

La "manovra di Mofenson" - o di disostruzione - è molto efficace ed è al centro di tutti i corsi di Primo soccorso pediatrico. È una tecnica che permette di liberare la gola (e più in generale vie respiratorie) di un noenato o di un bambino ostruite da cibo, muco o corpi estranei. È fondamentale per salvare la vita ai bambini quando sono piccoli e spesso ingoiano piccoli oggetti, o non sono in grado di deglutire o tossire con sufficiente forza ed efficacia.

Francesca Chilloni