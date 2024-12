"Il biometano qui sarebbe folle. Serve più potere agli enti locali"

Il gruppo consiliare GualtieRinnova si dice parzialmente soddisfatto del risultato ottenuto a livello locale e provinciale dalle istituzioni pubbliche in sostegno alle richieste di non attuare il progetto dell’impianto di biometano in strada d’Este a Santa Vittoria. "Il sostegno istituzionale è importante ma non sufficiente – commenta il capogruppo Cristina Reda (foto) – in quanto occorre una riforma per rafforzare il potere decisionale dei Comuni e degli enti locali nelle autorizzazioni alle realizzazioni di impianti di questo impatto e nella individuazione dei luoghi più idonei. Il progetto di cui stiamo discutendo sarebbe una follia in termini di costi/benefici e ci impegneremo ancora a impedirne la realizzazione".

"Il nostro territorio – conclude il capogruppo Reda – deve essere tutelato anche alla luce dei cambiamenti di rischio idraulico a cui siamo esposti, per non rischiare di aumentare lo spopolamento e diminuire ancora più la capacità di attrarre turismo e investimenti strategici, che siano davvero proficui anche per i cittadini e non solo per società terze a mero scopo di lucro".