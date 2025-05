Il Bismantova si riempie di coristi di ogni età

Nasce oggi a Castelnovo Monti "Piccole Note Lassù", il più grande coro di bambini mai andato in scena in Appennino. L’occasione sono le celebrazioni per i 30 anni del Coro Vocilassù, ensemble musicale nato nel 1995 a Toano. L’appuntamento è oggi alle 17,30 al teatro Bismantova con un centinaio di giovani coristi delle scuole del territorio, mentre alle 21 si celebra il trentennale del Coro Vocilassù con una esibizione che prevede un "tutto esaurito", con i balletti del Centro Danza Appennino, le note del Quartetto di fiati, la presentazione di Silvia Razzoli e la regia di Remo Secchi.