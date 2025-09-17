Il ’blitz’ al forno Castagnoli: "È entrato da noi due volte. Si è sdraiato sul pavimento sconvolto e insanguinato"

"È entrato nel negozio sconvolto. Aveva macchie di sangue all’altezza delle ginocchia e urlava: “Mi vogliono sparare“. Dietro di lui c’era la polizia che cercava di calmarlo". È iniziata così, lunedì alle 5.30, la giornata nel forno Castagnoli di Massenzatico: con l’irruzione di Claudio Citro, 41 anni. Già da almeno mezz’ora era apparso fuori controllo in diversi punti nel centro della frazione, è stato fermato con il taser all’interno dell’attività. Poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova, dov’è venuto a mancare poco dopo.

Testimone di quei momenti frenetici è un dipendente del forno, che in quel momento si trovava nel laboratorio comunicante col negozio di cui è titolare Massimo Antonelli: "Dapprima sembrava che quell’uomo si fosse calmato, è uscito fuori con gli agenti e noi abbiamo ricominciato a lavorare". Ma non era finita: "Dopo dieci minuti lo abbiamo visto ritornare dentro – prosegue –. Io ero nel laboratorio, una mia collega che era al bancone è corsa nel retro. Quell’uomo si è sdraiato nel negozio per terra a pancia in giù, con la polizia. In quel momento ho visto che è stato fermato col taser, poi è stato ammanettato. Sono venuti gli operatori del 118 ed è stato portato via".

La collega è stata la prima ad assistere all’ingresso improvviso: "Stavo preparando il bancone, quando è entrato quell’uomo. Gridava: “Mi vogliono sparare“. Sono scappata nel laboratorio e mi sono nascosta dietro il forno. Ho subito chiamato le forze dell’ordine". Un terzo lavoratore ha chiuso le porte e si è rifugiato in bagno. Il titolare Antonelli è arrivato dopo: "Sono stati momenti di spavento e concitazione" dice.

Nel locale è poi seguito il sopralluogo della polizia scientifica. Appena prima del forno Castagnoli, Citro era stato in centro nel bar Sara: "L’ho visto affacciarsi alla soglia della porta, senza entrare. Diceva: “Aiuto, aiuto, aiuto“". Una dipendente del locale dice che erano circa le 5.25: "L’avevo visto andare avanti e indietro per mezz’ora tra le macchine, sempre chiedendo aiuto". Il 41enne già appariva esagitato, ancor prima che le volanti della questura arrivassero a Massenzatico, anche se il motivo resta da chiarire.

Non è escluso che potesse essere alterato dall’uso di droga o alcol, e che stesse vaneggiando, ma l’eventuale conferma potrà arrivare solo dagli accertamenti. E non si sa al momento se dietro il suo stato di sconvolgimento potesse esserci qualche altra causa più concreta.

Di fronte al bar c’è l’edicola-tabaccheria, la cui titolare ha notato Citro: "Noi apriamo alle 5.30. A quell’ora lui era già in strada e aveva già fatto tappa al bar. Una signora affacciata a una finestra mi ha raccontato che aveva disturbato il quartiere, che urlava e si buttava in mezzo alla strada. Aveva anche dato un pugno al defibrillatore" che è appeso al muro esterno di un edificio vicino al bar. Infine "si è incamminato verso il forno".

Viene smentita la voce, che lunedì era circolata, secondo cui Citro avrebbe dapprima tentato un furto in un’abitazione per poi andare davanti al bar e poi al forno: non risultano in tal senso testimonianze o denunce sporte dai proprietari. Nel quartiere di via Borromini a Massenzatico, dove abitano i familiari dell’uomo venuto a mancare, sono diversi i residenti che ieri mattina hanno sentito scampanellare intorno alle 5.30.

Citro era sottoposto al divieto di dimora a Reggio per un procedimento per stalking e da tempo abitava in provincia di Pistoia. Non è ancora chiaro perché lui lunedì mattina si trovasse a Massenzatico: forse per unirsi ai parenti, ma ancora mancano certezze. Così come si deve ancora trovare una spiegazione sul suo comportamento fuori controllo. Di certo c’è il dolore dei familiari che ieri mattina sono accorsi alla camera ardente dell’ospedale Santa Maria Nuova. Incrociamo il figlio Antonio Citro, da poco maggiorenne: "Non ce la sentiamo di parlare", dice affiancato da parenti, tra abbracci e occhi arrossati.

Alessandra Codeluppi