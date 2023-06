Il blitz al Santa Maria L’ironia: "Mi hanno trovato solo il virus dell’anticomunismo"

di Bruno Cancellieri

"Sto bene, l’unica cosa che mi hanno trovato è il virus dell’anticomunismo".

È il 10 novembre 2003 quando Silvio Berlusconi affida a una battuta l’esito dell’endoscopia digestiva per la quale ha scelto il Santa Maria Nuova e l’équipe di un luminare, il professor Giuliano Bedogni. Poco prima, come racconta lo stesso gastroenterologo ora attivo al centro medico Spallanzani, era entrato in ambulatorio sorridente affidandosi politicamente al latino: "Eccomi qua in partibus infidelium, nella terra degli infedeli".

La breve sosta reggiana di Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio, fu tra le rare visite del leader dalle nostre parti. Quella mattina il premier rimase così soddisfatto del trattamento ricevuto al Santa Maria che propose addirittura di fermarsi a pranzare alla mensa ospedaliera.

"Pressato dal capo della sicurezza presidenziale che non lo riteneva opportuno – ricorda Bedogni – faticai non poco a dissuadere l’illustre paziente ricordandogli che era appena stato sottoposto ad anestesia per cui forse era prematuro cibarsi".

L’ex primario ospedaliero conferma che Berlusconi venne a Reggio su consiglio di Fedele Confalonieri, paziente del reparto di Bedogni.

"Avevo ricevuto una telefonata dal dottor Alberto Zangrillo, medico del presidente, che mi chiedeva di recarmi a Milano per esaminare là il paziente. Mi rifiutai – spiega Bedogni – chiarendo che il nostro ospedale era in grado di prestare le migliori cure, a livello umano e tecnologico. Concordammo per il 10 novembre, quando Berlusconi atterrò in elicottero accanto all’ospedale insieme alla scorta. Avevamo riservato per lui una stanza della medicina d’urgenza per evitargli affollamenti. L’atteggiamento del premier fu confidenziale, affabile, disponibile".

Alla fine "gli comunicammo che l’esame non aveva evidenziato particolari patologie. Posso entrare nei particolari poiché qualche tempo dopo lo stesso Berlusconi sollecitò la rivista ’Class’ a riferirli per esaltare la prevenzione che si fa anche attraverso gli screening dei quali i miei collaboratori, molti oggi primari, sono sempre stati assertori a cominciare dal dottor Romano Sassatelli. Il presidente aveva qualche diverticolo. Al premier dissi che nel segno di Ippocrate noi trattiamo tutti i pazienti con identica cura. Mi guardò compiaciuto e mi strinse la mano. Lasciò l’ospedale accompagnato dal direttore generale Leonida Grisendi, soddisfatto come me dell’esito positivo della prestazione".

Non ha più incontrato Berlusconi? "No, nei mesi successivi all’esame Zangrillo mi forniva qualche notizia. Come quando – sorride lo specialista – il presidente, di ritorno da un incontro con Putin, scontò problematiche digestive probabilmente collegate con la cucina russa".