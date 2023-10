Il blitz antidroga avvenuto a Bedogno

Il blitz dei carabinieri, datato 9 ottobre 2019, in cui furono scoperti 14 chili e mezzo di marijuana in un sottotetto, avvenne a Bedogno, frazione di Quattro Castella, e non a Bergogno di Casina, come da noi erroneamente riportato. Quel giorno i militari andarono a casa di una donna, originaria di Ladispoli (Roma) e che lavora come cuoca, incensurata e a piede libero. La droga era nascosta dentro una decina di federe da cuscino riposte nella mansarda, dov’è stato trovato anche un tubo da irrigazione lungo 15 metri, mentre sulla terrazza c’erano diciassette vasi di plastica con terriccio e foglie di marijuana rimaste dopo aver tagliato le piante. Sentita in udienza preliminare, la donna ha raccontato di aver comprato i semi in un negozio che vende canapa in modo regolare, di averli piantati e poi di aver raccolto le piante al ritorno dalle vacanze, sostenendo che la droga fosse a uso personale. La difesa ha chiesto una perizia per verificare la percentuale del principio attivo.