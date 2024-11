Il blitz di Aq16. Ripulite le scritte nazi-fasciste

"Ancora una volta siamo in strada per ripulire i quartieri da scritte inneggianti al fascismo". Si legge nella nota diffusa dagli attivisti Laboratorio Aq16, che hanno cancellato le scritte nazi-fasciste nelle zone di piazza Quarnaro, via Terrachini, piazzale Fiume, viale Umberto. "È da ormai due anni che ne denunciamo la presenza a opera di soggetti compulsivi e pericolosi, che armati anche di pistola, vagano di notte per Reggio. La nostra città però ha anticorpi forti e ogni volta che soggetti o organizzazioni di estrema destra proveranno a farsi spazio, troveranno antifascisti e antifasciste pronte a impedirne l’agibilità. Reggio a questo odio risponde e resiste. Invitiamo tutti a essere presidio permanente nei quartieri, a fare quello che le istituzioni hanno mancato di fare, di reagire di fronte ad episodi come questi. Dalla nuova amministrazione, dichiarata antifascista, pretendiamo che si assuma la responsabilità di intervenire".