Il bomber Salvatore vuole incrementare il bottino

Le Olimpiadi invernali dei sordi in corso di svolgimento a Erzurum (Turchia) parlano reggiano non solo perché gli azzurri di varie discipline in gara si sono allenati presso il Centro Tecnico Federale di Castelnovo Monti, ma anche perché alcuni dei protagonisti hanno vissuto o stanno vivendo importanti esperienze di vita e di sport nella comunità sorda dell’Ens Reggio Emilia.

Su tutti si distingue Salvatore Terranova (foto), classe 1982, da tempo residente a San Martino in Rio. Grazie a 44 presenze totali, con i goal 2 segnati contro Turchia ed Olanda nelle prime gare dell’olimpiade, Terranova ha raggiunto quota 66 reti in azzurro risultando di gran lunga il miglior marcatore di sempre del Futsal Italiano dei sordi.

"Terranova è un giocatore unico con grande fiuto del goal, ma è anche una grande persona al di fuori del terreno di gioco", racconta Gian Franco Menozzi, presidente del Gs Silenziosi.

"Salvatore è arrivato a Reggio con la sua famiglia nel 1994, dal 2008 è socio del comitato provinciale Ens e da tanti anni è il vero motore della nostra attività di calcio a cinque".

Terranova, grazie al prestito concesso dal Gs Silenziosi, nella stagione in corso ha disputato la finalissima del campionato italiano Fssi con la maglia del Futsal Trapani classificandosi al 2° posto.

Nella nazionale azzurra di Futsal maschile impegnata in Turchia milita anche un altro atleta che veste la maglia del Gs Silenziosi: il bolognese Mario Passarelli, laterale classe 1994, mentre il mister della società reggiana Luca Chiofalo è l’attuale assistente del tecnico Gonzalo Santangelo. La nazionale è attesa oggi allo scontro decisivo e all’Ens di via Mazzacurati, che rappresenta una comunità sorda di 170 reggiani, seguiranno con tanta attenzione la partita che sarà trasmessa in diretta alle 15.30 (ora italiana) sul canale youtube Winter Deaflympics della Fssi.