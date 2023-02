Il borgo di Maillo presto al cinema "Il film ci farà conoscere a tutti"

Nel borgo medievale di Maillo, alla periferia nord di Castelnovo Monti, ristrutturato e mantenuto nella sua integrità dai fratelli Luigi ed Elio Biagini, in tempo di pandemia Covid ha trovato rifugio una nutrita troupe cinematografica ed è nato il film "Evelyne tra le nuvole" che uscirà sugli schermi di tutta Italia il prossimo 30 marzo portando ovunque l’immagine della Pietra di Bismantova e molti volti di gente dell’Appennino.

Nel 2021, in piena pandemia, è iniziata la lavorazione del film per una durata circa 45 mesi con una troupe di 7080 persone più i figuranti pescati di volta in volta a Castelnovo e dintorni. E’ stato un movimento che ha anche dato, in un momento di magra, un impulso all’economia: durante la lavorazione tutto gli alberghi e ristoranti di Castelnovo, Carpineti, Casina e parte del Ventasso, erano pieni. Il primo Ciak di ‘Evelyne tra le nuvole’, diretto da Anna di Francisca e prodotto da Orange Film con un cast internazionale,è avvenuto ai piedi della Pietra di Bismantova. Tra i principali protagonisti figurano nomi noti al grande pubblico come la nostra Eleonora Giovanardi, Violante Placido, Gilbert Melky, Antonio Catania, Claire Nebout, Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini.

Il soggetto vede come protagonista Sofia, una donna che abita nel borgo di Maillo, luogo pacifico nel quale vive occupandosi del suo agriturismo e delle sue mucche. A Castelnovo la parola Internet è praticamente sconosciuta, ma poi la tecnologia arriva nei paraggi con la minaccia di un ripetitore e da lì cambia il sistema di vita per tutti. Il film narra la convivenza fra la natura incontaminata del borgo e le nuove tecnologie. "Per noi è stato grande onore continuare a lavorare e realizzare questo film in Emilia Romagna – commenta il produttore Andrea Maffini – è un palcoscenico perfetto oltre che essere pieno di spunti artistici e paesaggistici. Il film vuole essere un messaggio di rispetto per la natura e le persone, una convivenza positiva tra uomini e donne che hanno ideali".

I Fratelli Luigi ed Elio Biagini sono felici di aver ospitato nel loro borgo antico il cast del film per 45 mesi. "Persone magnifiche nella loro semplicità e bravura, per noi, l’orgoglio di far conoscere in Italia e nel mondo l’immagine della Pietra e del nostro Appennino. Si era stabilito un clima di amicizia e quando se ne sono andati abbiamo pianto, noi e loro".

Settimo Baisi