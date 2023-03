"Il ’bosco di paese’ si farà grazie a Riccardo Bertani"

L’amministrazione comunale appoggia il progetto "Bosco di Paese" e metterà a disposizione un proprio terreno di circa 4 biolche, in via in via Rimondella, per vederlo realizzare. Dopo il parere negativo del Consiglio diocesano sulla concessione dell’area inizialmente individuata (quella in centro, di fronte alla chiesa), il sindaco Alessandro Spanò e la giunta intendono "non disperdere il lavoro svolto dai volontari in questi mesi e contribuire a portare avanti questo percorso condiviso". Quello individuato non è un terreno qualunque: è quello donato da Riccardo Bertani, 93enne scrittore, traduttore, narratore e saggista poliglotta autodidatta, una figura la cui spiccata personalità e il grande talento per le lingue hanno mosso l’interesse di studiosi, università e media. Spanò spiega: "Bertani – personaggio di cultura la cui abitazione è stata acquisita dal Comune come bene di rilevanza pubblica - da sempre coltiva il sogno di vedere realizzato per il paese un polmone verde in grado di sensibilizzare la popolazione".