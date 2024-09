Il bosco d’Ospizio divide. Un medico del quartiere:: "Qui pochi servizi. Riqualificare è giusto"

Esercito la mia professione all’Ospizio da oltre trenta anni, e sottolineo che esiste una moltitudine silenziosa di cittadini gravitanti sui pochi esercizi, o presidi sanitari, presenti nella zona che apprezzerebbe i vantaggi in termini di facilità ai servizi offerti dal progetto Conad, come la sicurezza, le migliori condizioni igieniche, i parcheggi e la fruibilità generale di servizi per chi non ha buona mobilità o semplicemente per chi potrebbe ottimizzare il proprio tempo. Attualmente l’area è in stato di totale degrado, con flora incolta che aggetta pericolosamente e indebitamente su aree private, residui edilizi infestati da ratti di preoccupanti dimensioni con esalazioni di piccioni in decomposizione. Altra osservazione: quando è stato approvato il piano regolatore immagino che, essendo in democrazia, vi saranno stati tempi e modi per opporsi o presentare considerazioni. Adesso che tutto mi risulta sia stato approvato nelle opportune sedi, credo sia tardi e non istituzionale cercare di interrompere un processo democraticamente approvato.

La presente lettera è per dare un punto di vista differente dalla preponderante comunicazione inneggiante ad un “bosco urbano”, il cui futuro in termini di sicurezza, igiene e pulizia non è assolutamente rassicurante.

Vorrei concludere dicendo che la natura, i boschi e la fauna hanno tutto il mio rispetto e amore, ma la città deve essere di tutti i cittadini, la città deve offrire servizi facili, igienici e sicuri; tali servizi sono inoltre di supporto economico alle molte famiglie che vedranno arrivare nuovi posti di lavoro.

Dott. Carrafiello Alessandro,

medico chirurgo spec.

in Odontostomatologia

***

La campagna, orchestrata con lodevole impegno da diverse associazioni naturalistiche, a salvaguardia del bosco urbano di Ospizio ha avuto un insperato successo. È così che molte persone hanno preso atto che la natura va rispettata, in primis per il benessere dei cittadini della zona. E non solo. La cementificazione invasiva è un problema che attiene alla salute di tutti noi: la città si è espansa considerevolmente a scapito delle aree verdi, ragion per cui è auspicabile un sensibile cambio di rotta. Si avverte l’esigenza di una politica urbanistica che tenga conto, per altro, anche dei mutamenti climatici.

Marco Cattini

***

La nutrita raccolta firme contraria alla demolizione del Parco ,per quanto legittima e democratica presa di posizione, non so a cosa possa servire. Io non sono un ambientalista estremista, anche se un polmone verde vale sempre la pena di difenderlo, ma vorrei avere dai nostri politici in Giunta, alcune risposte a domande semplici:

chi, e come, ha valutato necessaria la costruzione in quella zona di un ennesimo centro commerciale? Come si è giunti alla assegnazione di Conad come marchio dello stesso? (Tale nome è molto rappresentato nel nostro comune). Chiedo se sia possibile stabilire che non una scatoletta di tonno verrà venduta prima della messa in funzione dei servizi collegati e sbandierati come utili e necessari alla comunità. E vorrei la massima trasparenza economica dello stato di avanzamento dei lavori, delle visite frequenti e le rese pubbliche per la sicurezza degli addetti operanti e delle loro relative imprese, appalti e sub appalti vari ed assortiti.

Giorgio Sesena

***

Sbloccare progetti urbanistici vecchi di decenni non significa non poterli modificare. L’amministrazione che sogno pretenderebbe dai soggetti privati uno studio delle migliori esperienze europee per edifici totalmente immersi nel verde e massimamente efficienti nei parametri energetici. Si allungherebbero i tempi? Certo che sì; nel caso dell’Ospizio, sia per Conad che per la Casa della Comunità, non sarebbe in vista la foto-opportunità del sindaco Massari mentre taglia il nastro con gli altri protagonisti. Però un’opera all’avanguardia ambientale rimarrebbe valida per più generazioni, non nascerebbe già obsoleta. E ci renderebbe orgogliosi.

Maria Teresa Benassi