"Il bosco urbano? La curia ci ripensi, sarebbe utile a tutti"

I giovani promotori del "Bosco di paese" non si rassegnano al no della Curia, proprietaria del terrenoche il gruppo di cittadini ambientalisti avrebbe desiderato - con l’accordo di Comune e consiglio parrocchiale - trasformare in un piccolo bosco urbano. "Riteniamo che le motivazioni addotte non siano tali da giustificare un rifiuto incondizionato. Mentre la segreteria vescovile continua ad evitare un confronto diretto sul tema, nonostante la nostra ripetuta richiesta di un colloquio diretto con il vescovo, rinnoviamo l’appello al Collegio dei Consultori affinché riconsideri quanto stabilito", sottolineano i cittadini, spiegando che il loro striscione di protesta davanti alla chiesa è stato rimosso e che "gli uffici diocesani da oltre un anno rifiutavano di dare una risposta". Ora gli ambientalisti ribattono alle tre motivazioni addotte dalla Curia. La prima è che il bosco comporterebbe limitazioni a eventuali nuovi assetti che la parrocchia potrebbe assumere nel futuro: ma "la normativa urbanistica classifica l’area come "spazio per attività sportivo-ricreative del verde pubblico" e che lì è inibita l’attività edificatoria". Il secondo punto fa riferimento alla valorizzazione del prato stabile: "Dicono che sarebbe compromesso dal nostro intervento… ma l’attuale prato non è per nulla valorizzato né ci risulta che sia mai stata espressa la volontà di muoversi in tal senso. Inoltre nostro progetto incarnerebbe in pieno ciò che prescrive l’enciclica Laudato Si’: coinvolgerebbe le vicine scuole dell’infanzia e primarie (che si sono già dette interessate), i ragazzi dei percorsi educativi parrocchiali, il vicino centro diurno e residenziale per persone disabilii. Insomma, una ampia gamma di potenzialità educative, didattiche e terapeutiche". Da ultimo i cittadini fanno sapere che l’Ufficio Tecnico comunale ha visionato il progetto e ha dato un parere positivo. Francesca Chilloni