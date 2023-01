"Il boss sapeva presentarsi E aveva rapporti istituzionali"

di Alessandra Codeluppi Due percorsi paralleli ma su fronti contrapposti. I trent’anni della carriera professionale del procuratore capo Calogero Gaetano Paci, siciliano che iniziò come giudice nel 1993 a Palermo, si sono esattamente sovrapposti alla parabola della latitanza di Matteo Messina Denaro, conclusa ieri. Procuratore Paci, quando affrontò per la prima volta le vicende di Messina Denaro? "Dal 1996 iniziai a occuparmi del versante marsalese della Dda di Palermo. Allora erano in corso processi che riguardavano il padre di Messina Denaro, Francesco, e i familiari, Seguii un dibattimento sulla gestione delle cave per fornire gli inerti a Marsala, attività egemonizzata dalla famiglia. Alle udienze partecipavano decine di parenti, soprattutto per manifestare solidarietà ai detenuti". Poi lei, nel 1999, entrò in servizio alla Dda di Palermo. "Nel frattempo il padre morì e io iniziai a seguire processi che riguardavano proprio il figlio Matteo. Ricordo che, seppur fosse giovane, i collaboratori di giustizia La Barbera, Di Matteo e lo stesso Brusca, gli attribuivano non solo un ruolo esecutivo, ma anche strategico. Mi occupai della faida di Partanna, nel Trapanese, dove morirono i parenti di Rita Atria, in cui Messina Denaro ebbe una parte rilevante. E anche di omicidi di servitori dello Stato,...