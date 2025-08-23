Il botanico Ugo Pellini: "Giardini ancora acerbi. Ma il potenziale c’è"

La Reggia di Rivalta, o per usare la sua denominazione corretta il Palazzo Ducale di Reggio, non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità ambientali e alcune parti del giardino andrebbero ridefinite e corrette, anche in previsione di interventi manutentivi. È l’opinione di Ugo Pellini, da sempre attento al destino di questa struttura e fra quelli che più si sono adoperati nel tempo, per renderla fruibile. "Tenendo conto che l’area verso il torrente Crostolo è ancora incompleta dal punto di vista botanico, ora come ora gli unici alberi che creano ombra appartengono all’azienda agricola Corbelli – spiega l’esperto –. Percorro spesso la zona nelle mie passeggiate in mountain bike e ho avuto modo di rilevare che la gente si ferma più volentieri all’ombra del grande cedro e dei gelsi".

Nel parco sorgono altre quattro querce di dimensioni considerevoli di circa 80 anni d’età e ancora pioppi, cipressini e alberi campestri a pronto effetto, rileva il botanico, ma devono ancora crescere. "Vero è che occorre aspettare per avere del verde – continua –. Nelle aiuole hanno inserito degli arbusti. Il problema si porrà, però, fra due anni, quandro scadrà il contratto di manutenzione. Allora, chi se ne prenderà cura?".

Attualmente, specifica Pellini, il parco è un mix fra giardino ducale e azienda agricola. "La cosa secondo me più importante è rendere la Reggia un luogo produttivo. – prosegue –. Mettere a buon frutto il denaro arrivato grazie a un finanziamento del passato ministero della Cultura retto da Dario Franceschini, che da ferrarese ha un occhio di riguardo e aveva destinato i soldi al ripristino delle vecchie reggie estensi". Una distribuzione delle risorse, stimate in 14 milioni, rileva però Pellini avvenuta in maniera un po’ impropria, con "quattro milioni per il giardino e due per la remise en forme del Palazzo. Il problema ora è... cosa fare di questa villa".

Connesso alla questione, i bagni. Essendo le toilette legate alla struttura dove dovrebbe sorgere il bar, per il quale l’appalto è andato deserto.

Pellini nota poi il materiale utilizzato per la ricostruzione: "Il 23% del giardino è in calcestre. Sei ettari su 26 di calcestre mi sembrano eccessivi. Potrebbero lasciare delle parti a prato stabile". "Ho visitato di recente Venaria Reale, che ha la stessa storia. Riqualificata nel 2010, quando hanno festeggiato il milionesimo biglietto staccato – riflette il botanico –. Devono trovare il modo di fare arrivare anche qui i pullman di turisti, con mostre ed eventi. Nel giardino alla francese, la parte rivolta al Crostolo aveva un labirinto. Provate a pensare... qualcosa di originale, che esista solo qui e attragga i visitatori. Le antiche statue, poi trasportate altrove, del Crostolo, del Secchia e Tresinaro, le quattro ricollocate da Ercole d’ESte in viale Umberto I; o anche il Giardino segreto, fra i tesori più interessanti, che ospita un esemplare raro di Pero Butirro".

Lara Maria Ferrari