Il braccio di ferro sul presidente rischia di bloccare tutta l’Unione

Non si placa la polemica sul mancato voto al bilancio consuntivo 2022 dell’Unione Terra di Mezzo, che coinvolge i Comuni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Nei giorni scorsi, di fronte alla contesa sulla nomina del presidente del consiglio dell’Unione, nella seduta con cinque consiglieri di opposizione e cinque rappresentanti della maggioranza, lo stallo al momento del voto ha impedito la nomina. E con l’uscita dall’aula delle opposizioni (tra i quali il sindaco Gianluca Paoli di Bagnolo, dichiaratosi contrario alle scelte manifestate nella seduta dai suoi colleghi di area Pd) ha impedito che si potesse andare al voto del bilancio, col rischio di un commissariamento dell’Unione.

Pur se si sta cercando di ricucire lo strappo ed evitare il ricorso al commissario, pare ci siano comunque effetti negativi sulla programmazione di interventi pubblici.

"La scelta irresponsabile e antidemocratica operata dalle opposizioni – dice il sindaco di Cadelbosco Sopra, Luigi Bellaria – lascia conseguenze gravi. Come l’applicazione dell’avanzo accantonato, destinato alla gara degli asfalti dell’Unione per 450 mila euro, a favore delle strade di Bagnolo e Cadelbosco. Senza bilancio non è possibile approvare i progetti e avviare la gara d’appalto. Questo danno alla comunità dimostra che il tema della presidenza, per quanto rilevante, andava tenuto del tutto separato da quello del bilancio, che è decisivo per progetti necessari alla comunità. Progetti che ora, a causa dell’opposizione, vengono di fatto stoppati.

Non arriviamo impreparati di fronte a questa improvvisa emergenza e cercheremo soluzioni per avviare i lavori di manutenzione: interagendo con le società partecipate, avvieremo un percorso per realizzare almeno in parte alcuni dei lavori".

Antonio Lecci