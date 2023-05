Il brigadiere Marco Lai in pensione dopo indagini e missioni all’estero

Lascia il servizio attivo il brigadiere capo Marco Lai, in servizio al nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia. Nel corso della sua permanenza a Reggio il sottufficiale ha partecipato alle più importanti attività investigative: l’operazione ’Hispanica’, per traffico internazionale di stupefacenti, conclusasi con 18 ordinanze di custodia cautelare, emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia; l’indagine Aemilia per il contrasto alla ’ndrangheta; l’indagine Octopus, diretta dalla procura reggiana, dove veniva sgominata una associazione a delinquere finalizzata all’arricchimento illecito, per svariati milioni di euro, mediante fatturazioni false per operazioni inesistenti. Il brigadiere Lai si è distinto inoltre, nel campo delle investigazioni scientifiche; indagando anche sul caso di Saman Abbas.

Prima del suo arrivo in Emilia Romagna, Lai ha prestato servizio per diversi anni al comando provinciale di Crotone. Si era trasferito poi a Modena al Reparto Operativo. Tra le più importanti attività investigative condotte vi sono quelle relative a otto omicidi di prostitute; nonché nelle prime attività di contrasto alla criminalità organizzata ’ndraghetista tra Modena e Reggio che aveva come base per incontri un noto night club del modenese.

Tante le sue missioni all’estero: in Kosovo (nel 1999) e due volte in Iraq (nel 2004 e 2016). Le missioni in Iraq hanno lasciato il segno nel sottufficiale, tant’è che al suo rientro in Italia ha scritto scrive il brano musicale ’Mister’ che tratta del disagio delle fasce più deboli durante i conflitti di guerra rimarcando il disperato urlo di aiuto da parte dei bambini che al transito dei mezzi dei carabinieri chiedevano disperatamente acqua potabile ed evidenziando il prezioso supporto da parte dei militari a soccorso di queste popolazioni, ricordando nel suo brano la strage di Nassiriya. Nel 2016 è in missione a Bagdad, in qualità di Istruttore alle forze di polizia Irachene, in particolare sui rilievi tecnico scientifici sulla scena del crimine.

Il brigadiere Lai è molto noto anche anche come cantautore in alcuni eventi benefici, tra i quali il Gran Gala della Croce Rossa Italiana, avvenuto al Castello di Santa Severa nei pressi di Roma, nell’agosto 2008; nonché direttore artistico dell’ evento da lui fortemente voluto a sostegno dell’ Associazione Africa nel cuore per la costruzione di pozzi d acqua e strutture sanitarie in Kenia, avvento nel mese di novembre del 2008 al teatro Carani di Sassuolo. "Gli alamari rimarranno per sempre cuciti sulla mia pelle e in ogni caso è mia intenzione continuare a fornire collaborazione a magistrati e avvocati, nella veste di consulente tecnico di parte, sia per l’accusa che per la difesa e le parti civili; non tralasciando, però, di coltivare la grande passione per la musica", ha detto A breve usciranno due suoi singoli, scritti con Marco Baroni, per due artiste sarde: Lucia Budroni e Franca Pinna.