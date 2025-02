"Il buco della sanità è colpa di Bonaccini"

"Incredibile ma vero, per rimediare al pessimo governo ed ai buchi di bilancio sanitari lasciati dall’ex presidente della Regione Bonaccini, il nuovo presidente de Pascale impone aumenti impositivi agli emiliano romagnoli". Giuseppe Pagliani, consiglire provinciale di Forza Italia, attacca il governatore: "Quello scelto da de Pascale è il modo più semplice per raccogliere nuove risorse, imporre un aumento insopportabile della pressione fiscale già altissima per gli emiliano romagnoli. De Pascale afferma di raccogliere un’eredità non semplice, per queste gravi responsabilità deve interrogare Stefano Bonacini il suo predecessore che ha creato centinaia di milioni di buco nella sanità emiliano romagnola". Infine Pagliani conclude: "È facile intervenire e massacrare i nostri concittadini con un intervento in aumento di tutte le imposte regionali giustificandolo come il modo per mantenere e riqualificare i servizi sanitari adeguati".