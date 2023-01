Il Buco Magico ‘adotta’ gli anziani soli "Li accompagniamo anche a casa"

di Daniele Petrone "Torna tra un’oretta, sto facendo una briscola combattutissima...". Quando ci sono di mezzo le carte, guai ad imporsi. L’invito di Romano Ferretti, presidente del circolo Buco Magico, è comunque gentile. Dopo un’ora... Quindi Romano, chi ha vinto? "Pari e patta, abbiamo rinviato la bella a un altro giorno... Però non sottovalutate le carte: ha una funzione importantissima per i nostri anziani". Una funzione sociale. Qui gli anziani soli li aiutate davvero. "Assolutamente sì. Nella mia rubrica telefonica ho una ventina di numeri di persone che non hanno nessuno a casa. In pandemia, col lockdown che li costringeva, la preoccupazione per le loro sorti è aumentata. Così ho preso l’abitudine di chiamarli tutti, ogni giorno, per sapere se va tutto bene. E per alcuni abbiamo preso delle precauzioni". Per esempio? "Un signore con problemi di udito che ha una figlia che vive a Traversetolo. Spesso quando lo chiamava, lui non sentiva il telefono ed è capitato che lei corresse per paura che fosse successo qualcosa. In realtà guardava la tv beato come il sole... Però da allora, con la nostra mediazione, abbiamo dato le chiavi alla vicina di casa invitandola a sorvegliare ogni tanto". Quante persone vengono qui? "Alla domenica arriviamo anche...