Il Budda va a Giovanni Guidetti. L’atleta reggiano non ha rivali

Si è svolta a San Giorgio in Piano, in provincia di Bologna, la 27° edizione del Trofeo Masina, gara di karate a squadre ad invito, riservata ad una cerchia ristretta dei migliori atleti delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Marche e alla partecipazione degli atleti della squadra Nazionale.

Le competizioni si dividevano in due fasi, la fase del Kata (esercizi di forma) eseguiti da tre atleti della stessa squadra simultaneamente, e fase di Kumite (combattimento libero) squadre formate da cinque atleti.

Dopo le prove di kata delle sei squadre partecipanti, la squadra maschile dell’Emilia-Romagna formata d: Francesco Bonacini, Riccardo Roveda, Salsi Luca si è classificata al 4° posto sfiorando il bronzo per pochi centesimi di punto.

Nella successiva competizione dedicata al kumite, gli atleti della squadra emiliana dopo aver battuto sia la squadra piemontese e quella della Nazionale Italiana, si è dovuta arrendere alla fortissima squadra del Veneto.

Dopo le gare a squadre, era previsto come clou della manifestazione l’incontro tra l’atleta Giovanni Guidetti della Asd Nakayama di Reggio, detentore già da 2 anni consecutivi del prestigioso Trofeo Musokan, e il miglior atleta della giornata, un atleta veneto poliedrico e di grande esperienza.

Questo Trofeo ogni anno è rimesso in palio dall’atleta che lo detiene, è anche il più ambito premio nel circuito delle competizioni di karate ad alto livello, sia per la sua importanza che come segno tangibile della supremazia di un atleta su tutti gli altri. Alla fine dei tre incontri previsti, è stato il nostro Giovanni Guidetti a riconfermarsi l’indiscusso miglior atleta del circuito.

Il nostro concittadino ha dimostrato durante l’incontro la sua supremazia aggiudicandosi oltre il trofeo gli applausi e i complimenti di tutti i presenti. Una interessante nota è data dal Trofeo, un busto in bronzo rappresentante il Budda con aria minacciosa a dimostrare la forza e la determinazione, qualità necessarie per chi intraprende la via del karate e di cui Guidetti ha dato ampia prova.