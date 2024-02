Il bunker della droga era a Baiso. Trovati 58 kg di hashish e marijuana

di Valentina Reggiani

Fiumi di droga che valicano i confini, da Modena a Reggio per soddisfare le richieste di clienti sempre più giovani. È importante il lavoro della squadra mobile di Modena a contrasto dello spaccio di stupefacenti: fenomeno sempre più ‘invasivo’ e preoccupante anche nel nostro territorio.

A seguito di una brillante indagine mercoledì sono finiti in manette un 55enne di Serramazzoni e un 41enne marocchino, pregiudicato oltre ad un nordafricano appena maggiorenne.

Un giro di narcotraffico imponente quello stroncato a cavallo del modenese e del reggiano: nell’abitazione usata come base dai due soggetti, situata a Baiso, nel nostro Appennino reggiano appunto sono stati trovati ben 58 chili tra hashish e marijuana e un chilo e duecento grammi di cocaina per un valore complessivo di oltre 700mila euro pronto per essere immesso sul mercato della droga.

Gli agenti, intorno alle 14 di mercoledì a Sassuolo si sarebbero resi conto, a seguito di segnalazioni, della presenza di un’auto sospetta, seguita ‘a ruota’ da una seconda vettura. (Sulla prima c’era il marocchino, sulla seconda il 55enne). I poliziotti hanno pedinato le vetture fino ad arrivare a Baiso, dove i due erano entrati nell’abitazione del reggiano appunto.

Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno, rinvenendo una terza persona, ovvero il 18enne ma anche i borsoni colmi di droga: ben sessanta chili appunto tra hashish, Marjiuana e cocaina.

Il servizio era partito a seguito di segnalazioni dei cittadini che indicavano auto sospette da giorni, che si aggiravano nella zona.

Il 55enne, un insospettabile, era stato assoldato probabilmente dalla mente del traffico, il marocchino per controllare, a bordo dell’auto ‘staffetta’, l’eventuale presenza di forze dell’ordine nella zona.

Nei confronti di tutti e tre – difesi dall’avvocato del foro di Modena, Flavia Sandoni – sono quindi scattate le manette con l’accusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.