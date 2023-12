Il ’buon anno!’ è davvero doc:. Nicola Piovani in concerto al Valli

Un grande maestro della musica, Nicola Piovani, è il protagonista del concerto di San Silvestro al teatro Valli, a Reggio, per augurare un buon anno a tutta la città. L’evento si intitola "La musica è pericolosa", proposto in collaborazione tra Fondazione I Teatri e Fondazione Manodori, che per il 2023 ha voluto dedicare la strenna di fine anno alla realizzazione dello spettacolo, per sostenere l’attività delle mense della Caritas diocesana. In scena un racconto musicale che, con suoni e parole, percorre le tappe più importanti della vita del Maestro. Durante questo viaggio, narrato dalle voci di strumenti musicali (pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica) suonati da un Ensemble d’eccezione, Nicola Piovani racconta il lavoro al fianco di artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Federico Fellini, Luigi Magni, e il lavoro per teatro, cinema e televisione. "La musica è pericolosa come lo sono tutte le cose profondamente belle: ci cambiano, a volte ci ammaliano di bellezza, come gli innamoramenti adolescenziali", le parole di Piovani. In due ore di concerto, il Maestro alterna alle sue più note composizioni alcuni brani inediti e nuovi arrangiamenti. I video proiettati in scena integrano al racconto musicale immagini suggestive di film e spettacoli e illustrazioni che artisti, tra cui Lele Luzzati e Milo Manara, hanno dedicato all’opera di Piovani. Vincitore di un premio Oscar alla Miglior colonna sonora per "La vita è bella" e di quattro David di Donatello, Piovani è pianista, compositore e direttore d’orchestra, uno degli assoluti protagonisti del mondo della colonna sonora. Restano alcuni biglietti a disposizione, in vendita online (www.iteatri.re.it e vivaticket) o alla biglietteria del teatro Valli.

a.le.