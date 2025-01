Il cabaret dialettale dei fratelli Scalabrini, una risata dopo l’altra

Stasera, appuntamento tutto da ridere a Cavriago.

La Multisala Novecento ospita in sala Rossa, alle 21, lo spettacolo di teatro dialettale "Fnil bus in turnè" di Damiano Scalabrini della Compagnia Fnil Bus Theater.

Un nuovo, divertente e attuale spettacolo di cabarèt dialettale con i fratelli Scalabrini, Damiano (foto) e Alessandro e il capocomico Marco Magnani. Lo spettacolo è suddiviso in varie scenette, pieno di ritmo e colpi di scena inseriti in sketch comici, dialettali e in italiano, con vari temi di attualità e, soprattutto, saranno messe in scena storie come: anziani alle prese con le vacanze, attori alla ricerca del successo, playboy che tentano invano di conquistare donne.

Un fresco show, pieno di ritmo, comicità ed energia. Appuntamento fuori abbonamento. Durata 120 minuti.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8,50. Info: via del Cristo 5, Cavriago - Tel. 0522.372015 - 900@multisala900.it - www.multisala900.it