Il cadavere nel pozzo. La vedova dà la colpa a figlia e genero: "Fecero tutto loro"

Ha respinto le responsabilità contestate e le ha addossate alla figlia Silvia Pedrazzini e al genero Riccardo Guida, entrambi condannati a 12 anni e 4 mesi in abbreviato e in attesa della Cassazione. Ha spiegato di aver taciuto a lungo e di aver tenuto certe condotte "per paura di Riccardo, che era molto autoritario. Nel marzo 2022 mi disse che quando io avevo preso la pensione poi non sapevano più di cosa farsene di me. Non avevo parenti o amici, non sapevo cosa potesse succedermi".

Ha smentito quanto lei stessa dichiarò nell’interrogatorio in fase di indagini preliminari e sono emerse contraddizioni con alcuni testimoni, tutte rimarcate dal pm Piera Cristina Giannusa, titolare del fascicolo affiancata dal pm Francesco Rivabella Francia; molti i "non ricordo".

Davanti alla Corte d’Assise presieduta da Cristina Beretti, a latere Francesca Piergallini, ieri si è svolta la lunga deposizione della vedova Marta Ghilardini (foto), 66enne difesa dall’avvocato Rita Gilioli, imputata per vari reati tra cui maltrattamenti aggravati dall’aver causato la morte del marito 77enne Giuseppe Pedrazzini, secondo l’accusa inflitti davanti al nipote minorenne dal 18 dicembre 2021 sino al decesso avvenuto il 5 marzo 2022 nella casa di Cerrè Marabino (Toano), per poi essere ripescato dal pozzo di casa.

In aula le sorelle; il fratello Claudio è costituito parte civile tramite l’avvocato Naima Marconi. Sulle circostanze del decesso, il botta e risposta tra il pm Giannusa e la donna è stato acceso. "Mio marito morì l’8 marzo. Verso le 9.30-10 lo accompagnai in bagno, poi mi disse che voleva andare a letto. Si sdraiò di costa, gli misurai la pressione che segnava errore, poi si mise a pancia insù e rifeci lo stesso. Lui mi disse che stava bene. Silvia e Riccardo erano andati a fare la spesa: chiamai mia figlia verso le 10, le dissi che le cose si mettevano male e di chiamare il dottore; lei disse di no perché sarebbero ritornati. Quando chiamai Silvia, mio marito aveva chiuso gli occhi e non respirava più: appoggiai l’orecchio sul torace, era già morto".

Figlia e genero arrivarono "dieci minuti dopo": "Lo abbiamo lasciato a letto tutto il giorno, fino alle 19. Riccardo disse che nel suo paese c’era una persona morta che era stata messa nel pozzo e mai più ritrovata. Io non pensavo... - riferisce la vedova -. Dissi che che così come avevo fatto i funerali a mia madre, li avrei fatti anche a lui".

L’imputata racconta: "Riccardo prese il telo nel fienile. Lo stesero per terra e vi misero Giuseppe. Io ero andata in bagno, ho guardato e ho visto mio marito nel telo, poi lo hanno messo nella seconda camera. Non ho aiutato nessuno - sostiene - ad avvolgerlo". Ma il pm le contesta le sue vecchie dichiarazioni, quando disse: "Mi chiesero una mano. Lo presi da una spalla e dall’altra parte Riccardo per le gambe che lo mise nel telo". Ieri ha detto: "Ero confusa, sono stati loro: io ho problemi alle braccia e all’anca". Arrivato il buio, ha proseguito, "loro due presero il telo con dentro mio marito e lo trascinarono giù sino al pozzo. Non mi chiesero aiuto. Io uscii di casa quando loro tornarono col telo vuoto". Il pm le ricorda quanto riferì in passato, cioè che le chiesero di aiutare a spostare la copertura del pozzo al mattino. "Non li ho aiutati, mi sono sbagliata", ribatte lei.

Il racconto va avanti: "Silvia e Riccardo chiamarono me e mio nipote il giorno stesso. Riccardo disse di raccontare a tutti che qualcuno era venuto a prendere Giuseppe in auto e che non si sapeva dove fosse andato. Dissi che per me non era giusto. Non potei oppormi alla fine di mio marito nel pozzo perché avevo paura di lui. Ai vicini che chiedevano come stesse Giuseppe, mio genero impose di dire che non stava bene". Il pm chiede: "Quanto poteva durare questa situazione?". La vedova: "Non so, ma so che era sbagliato. Volevano continuare a prendere la sua pensione. Loro non hanno mai pensato di lavorare, vivevano con le nostre paghette".