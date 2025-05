Il ’Cadoppi’ ai neo avvocati Carlotta Davoli, Federico Alboni e Sara Messori

Un riconoscimento ai tre giovani neoavvocati residenti nella nostra provincia che si sono meglio classificati in graduatoria negli esami per abilitarsi alla professione sostenuti alla Corte d’Appello di Bologna nelle sessioni 2021, 2002 e 2023. Ad aggiudicarsi il premio intitolato all’avvocato Pier Carlo Cadoppi sono i neo avvocati Carlotta Davoli (2021), Federico Alboni (2022) e Sara Messori (2023). Ai tre giovani sarà consegnato il riconoscimento in una cerimonia organizzata dall’Ordine degli avvocati reggiani che si terrà sabato dalle 10.30 alle 12.30 nella Sala del Capitano all’hotel Posta in piazza del Monte. Previsti i saluti di Enrico Della Capanna, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio e del professore e avvocato Alberto Cadoppi. La figura dello scomparso legale a cui è intitolato il premio sarà tratteggiata dall’avvocato Federico Bertani. Interverranno poi due professori e avvocati: Alessio Lanzi ("Avvocati e magistrati nella prospettiva del giusto processo") e Vittorio Manes ("Processo mediatico e giusto processo").

