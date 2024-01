Il Cai vara il calendario 2024: ben 62 uscite, spazio ai giovani

Domani sera, alle 21 nella sala Casini in via Diaz a Scandiano, si terrà la serata per la presentazione del calendario delle attività del Cai di Scandiano. Il Cai di Scandiano, il cui reggente è Pietro Pioppi, rappresenta una realtà molto importante fra le associazioni che promuovono attività rivolte allo sport e tempo libero per il numero delle adesioni (240 iscritti nel 2023), per la grande partecipazione alle attività programmate, per la ricchezza e varietà delle escursioni. Tante sono le iniziative: tranquille camminate sulle nostre colline, impegnative escursioni sul crinale appenninico o sulle Alpi, escursioni in alta quota, arrampicate in parete, escursioni in mtb con la bella stagione. "Praticamente – dicono dal comitato direttivo della sottosezione Cai scandianese – non c’è fine settimana con escursioni programmate. Per il 2024 le uscite in calendario sono 62". ‘Montagna per tutti’ oppure ‘escursioni per tutti i gusti’ potrebbero essere gli slogan che meglio riassumono gli obiettivi che si è posto il Cai Scandiano nel definire il calendario 2024.

"Questo non significa – spiega il Cai – che tutti possono andare dappertutto. Significa semplicemente che nel programmare le uscite abbiamo garantito la possibilità di fruire la montagna con diverse opzioni sia per quanto riguarda gli ambienti che si vanno ad attraversare che per il livello di difficoltà che caratterizza le escursioni. Convivono nel Club Alpino Italiano infinite passioni e interessi diversi. C’è chi cammina per comodi sentieri, chi arrampica su pareti vertiginose, chi si muove con ciaspole e racchette, chi è interessato al contatto con la natura o a conoscere meglio il territorio che lo circonda. All’interno delle 62 escursioni alcune meriterebbero una segnalazione particolare. Sono quelle del gruppo giovani. Siamo di fronte ad una novità di grande interesse: per la prima volta abbiamo ben 14 uscite destinate alle giovani leve".

Matteo Barca